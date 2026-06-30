В Краснодаре обнаружили обломки украинского дрона

В Карасунском округе Краснодара обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в результате падения фрагментов вражеского дрона никто не пострадал. Повреждения получили стеклопакеты в двух квартирах.

«На месте работают специальные и оперативные службы», — написал Наумов.

Мэр Краснодара напомнил жителям, что снимать и публиковать фото и видео работы средств противовоздушной обороны (ПВО) запрещено. При обнаружении обломков дрона необходимо сообщить по номеру 112, уточнил он.

До этого оперштаб Кубани сообщал, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. Один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь. На месте также работали оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 806 украинских беспилотников самолетного типа и семь управляемых авиационных бомб.

Ранее БПЛА атаковали Смоленскую область.