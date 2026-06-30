БПЛА атаковали Смоленскую область

Силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают атаку дронов на Смоленскую область, написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Чиновник отметил, что в области действует режим беспилотной опасности. Он призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности, не подходить к окнам и не снимать работу средств ПВО. При необходимости граждане могут позвонить в экстренные службы по номеру 112 .

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

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