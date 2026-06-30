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Армия

В Донецке пожарный погиб в результате атаки украинских дронов

МЧС России: один огнеборец погиб и трое пострадали при атаке БПЛА на Донецк
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудник экстренных служб погиб в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донецк. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, передает ТАСС.

По данным ведомства, огнеборцы 10-й пожарно-спасательной части ночью выехали на место возгорания двух грузовиков. Огонь охватил транспортные средства после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В момент проведения работ дроны повторно нанесли несколько ударов. В результате четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы», — говорится в заявлении.

Пресс-служба уточнила, что один из пострадавших получил несовместимые с жизнью травмы и умер в больнице.

28 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что украинские БПЛА атаковали Киевский район города. В результате два грузовых автомобиля получили повреждения, тем не менее никто из людей не пострадал.

В тот же день атаке подвергся пассажирский автобус в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Глава города Иван Приходько сообщил о трех пострадавших.

Ранее семь жителей ДНР пострадали из-за налетов украинских беспилотников.

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