Минск обвинил Киев в спланированной атаке на автобус с детьми

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области является преднамеренным актом насилия и агрессии. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН, пишет РИА Новости.

Дипломат призвал ООН дать объективную оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности. Рыбаков заявил, что у Минска есть доказательства, что атака была совершена при помощи ударных дронов украинского производства типа «Дартс». На месте происшествия были изъяты компоненты БПЛА, в том числе блок управления детонатором.

Постпред также назвал недопустимыми угрозы в адрес Белоруссии и руководства страны. Он призвал Киев не испытывать терпение Минска и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости или трусости.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Ребята направлялись на отдых и спортивные мероприятия в Геленджик. В результате атаки не выжила сопровождавшая детей женщина, несколько подростков и взрослых получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины, однако в Киеве вскоре после атаки заявили, что не признают своей причастности к этому инциденту.

Ранее СК установил, кто отдал приказ атаковать автобус с белорусскими детьми.