Количество БПЛА, атаковавших Москву за сутки, достигло 40

Собянин: силы ПВО сбили еще семь дронов на подлете к Москве

Еще семь БПЛА попытались атаковать Москву и были ликвидированы системой ПВО (противовоздушной обороны). Об этом написал на канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

В постах от 4:50 и 4:58 чиновник отметил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. За эту ночь БПЛА пытались атаковать Москву уже семь раз. В общей сложности подразделения ПВО сбили 28 дронов, а за сутки — 40.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово с прошлого утра принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из соображений безопасности использование неба в районе авиагаваней было временно ограничено. В ночь на вторник, 30 июня, взлет и вылет самолетов в Домодедово и Жуковском приостановили из соображений безопасности полетов.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.