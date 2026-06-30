Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении уже 18 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили уже 18 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ночью губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал об отражении атаки дронов на регион. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, в Новороссийске была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Как сообщал глава города Андрей Кравченко, в районе городской набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской также перекрыто движение транспорта, запрещено осуществлять прогулки по набережной. Он призвал не находиться на открытом пространстве около моря и не подходить дома к окнам.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.