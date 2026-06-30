Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении уже 18 БПЛА, летевших на Москву
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили уже 18 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ночью губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал об отражении атаки дронов на регион. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, в Новороссийске была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Как сообщал глава города Андрей Кравченко, в районе городской набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской также перекрыто движение транспорта, запрещено осуществлять прогулки по набережной. Он призвал не находиться на открытом пространстве около моря и не подходить дома к окнам.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!