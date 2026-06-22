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Армия

Российские войска поразили украинское предприятие по производству дронов

Российские войска ударили по украинскому производителю дронов «Генерал Черешня»
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию по производству беспилотников «Генерал Черешня». Об этом компания сообщила в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Там указали, что предприятие сможет продолжить свою деятельность, несмотря на происшествие.

Украинская компания «Генерал Черешня» позиционирует себя как ведущего производителя FPV-дронов в стране.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов поделился с «Газетой.Ru» мнением, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев уже к будущей зиме будет располагать примерно 10 млн дронов могут оказаться правдой. Он отметил, что изначально Киев говорил о 7 млн дронов к зиме, теперь эти цифры корректируются в большую сторону. По его мнению, такие объемы достижимы, поскольку производство дронов будет развернуто не на самой Украине, а в нескольких европейских странах.

Ранее стало известно, какой новой ракетой Украина угрожает России.

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