МО: бойцы «Запада» поразили транспорт для подвоза снарядов ВСУ у Красного Лимана

Бойцы группировки российских войск «Запад» в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили транспортные средства ВСУ (Вооруженных сил Украины), использовавшиеся для подвоза боеприпасов и материальных средств на позиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

По данным ведомства, задачу выполнили военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии. Они поразили технику украинских формирований на окраинах Красного Лимана.

«На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение квадроциклов и пикапа с системой радиоэлектронной борьбы ВСУ, которые использовали для подвоза материальных средств», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что кадры объективного контроля подтверждают уничтожение российскими бойцами заданных целей.

27 июня в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны заняли пять опорных пунктов и 57 зданий в северо-западной части Красного Лимана. В соответствующих сражениях участвовали штурмовики 67-й мотострелковой дивизии российских войск.

Ранее подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль железнодорожную станцию у Красного Лимана.