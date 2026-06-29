Боевой вылет Су-34 попал на снимки

Боевой вылет бомбардировщика Су-34 с ФАБ-1500 попал на снимки

Вылет российского самолета-бомбардировщика Су-34, вооруженного фугасной авиационной бомбой ФАБ-1500 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал портал «Военный Осведомитель» в мессенджере «Макс».

«Бомбовый удар наносился в интересах группировки ВС РФ «Восток», — говорится в сообщении.

Подробностей операции не приводится.

На распространенных кадрах можно заметить процесс сброса ФАБ-1500 с УМПК с самолета.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие с помощью «Гераней» нанесли удар по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций «Юг» украинских войск в районе Прибугского в Николаевской области.

В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы ликвидировали два украинских самолета-истребителя МиГ-29 на аэродроме.

Ранее ракеты атаковали несколько районов Киева.