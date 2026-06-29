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ЧМ-2026
Армия

Найден мертвым атаковавший Курскую область командир ВСУ

Командира 154-й бригады ВСУ Кононникова нашли без признаков жизни
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Командира 154-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Кононникова нашли мертвым. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Обстоятельства смерти офицера выясняются. По предварительной информации, признаков насилия на теле Кононникова не обнаружено. Для установления точной причины назначено служебное расследование, проводятся следственные действия.

Национальная полиция Украины также опубликовала в Facebook сообщение о расследовании гибели офицера, однако его фамилия не называется. Уточняется, что его тело обнаружили в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно данным правоохранительных органов, командир одной из воинских частей найден с огнестрельным ранением.

По информации автора Telegram-канала «Енот из Херсона», Кононников наложил на себя руки из-за ухудшающегося положения ВСУ на фронте и обстановки внутри его бригады.

«Бригада осталась без своего жокея, а ее бойцы только рады этой новости», — говорится в посте.

Однако местные правоохранительные органы расследуют уголовное дело по статье об убийстве. Украинские СМИ предполагают, что офицера могли застрелить свои.

Известно, что 154-я механизированная бригада ВСУ, командиром которой был Владимир Кононников, принимала участие в начальном этапе вторжения в Курскую область в 2024 году и заходила в российский регион одной из первых. По данным «Царьграда», комбриг был известен как мясник и палач по отношению как к гражданскому населению, так и к своим подчиненным.

Ранее в Запорожской области уничтожили офицеров ССО ВСУ.

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