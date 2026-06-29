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ЧМ-2026
Армия

На Западе оценил самолет Як-130М

MWM: самолет Як-130М с радаром сможет наносить высокоточные удары
Ростех

Учебно-тренировочный самолет Як-130М, оснащенный радиолокационной станцией (РЛС), способен наносить высокоточные удары по наземным целям. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации подчеркивают, что модернизация самолета направлена на повышение его боевого потенциала.

«Усовершенствованный вариант, ..., гораздо лучше подходит для выполнения боевых задач, включая операции «воздух-воздух», борьбу с беспилотниками и высокоточные ударные операции», — говорится в материале.

Отмечается, что Як-130М получил радар БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К и новое оборудование связи. Также самолет оснащен бортовым комплексом обороны «Президент-С130».

25 июня госкорпорация «Ростех» сообщала, что состоялся первый полет учебно-тренировочного самолета Як-130М.

Летные испытания прошли на базе Иркутского авиационного завода. В них приняли участие летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев.

Отмечается, что опытный образец Як-130М находился в воздухе 50 минут. Самолет поднялся на высоту 2000 м и развил скорость 600 км/час.

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