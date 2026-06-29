Глава Калужской области рассказал о сбитых за ночь беспилотниках

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем канале в «Макс», что над регионом за минувшую ночь уничтожили 10 украинских беспилотников.

«Ночью силами ПВО противовоздушной обороны уничтожены 10 БПЛА», — поделился Шапша.

Он уточнил, что дроны были сбиты над Кировским, Мещовским, Медынским, Сухиничским, Ферзиковским, Хвастовичским, Бабынинским и Боровским муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО за 12 часов уничтожили над 10 регионами страны и Азовским морем 72 беспилотника ВСУ самолетного типа.

В ночь на воскресенье, 28 июня, один человек получил несовместимые с жизнью травмы в городе Славянск-на-Кубани после массированной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Обломки БПЛА повредили несколько домов, линию электропередачи и газовую трубу, а на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Еще один местный житель пострадал в хуторе Трудобеликовском.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.