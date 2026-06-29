Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «зверьем» украинского бойца, выжигавшего букву «Z» на теле попавшего в плен военнослужащего Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС.

Российский солдат после возвращения из плена встретился с мирными жителями и рассказал о своем пребывании в полевом госпитале на территории Сумской области. Мужчина поделился, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выжгли ему букву «Z» на правой руке. Травму нанесли чуть выше локтя.

«Зверье какое-то», — отметил Хинштейн, комментируя действия украинских бойцов.

27 июня власти РФ вернули из украинского плена пять жителей Курской области, которых ВСУ схватили во время вторжения в регион в 2024 году. Как сообщил губернатор Курской области, освобожденные граждане заявили, что подвергались пыткам в плену. По словам людей, их содержали в колониях вместе с осужденными по уголовным делам, били и плохо кормили. В целом к россиянам «относились как к скотине», подчеркнул один из вернувшихся курян по имени Роман.

Ранее посол раскрыл, как украинские солдаты пытают военнослужащих ВС РФ.