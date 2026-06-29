Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

Украинского солдата сравнили со «зверьем» из-за выжигания буквы «Z» на теле бойца ВС РФ

Хинштейн назвал зверьем бойца ВСУ, выжегшего букву Z на руке российского солдата
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «зверьем» украинского бойца, выжигавшего букву «Z» на теле попавшего в плен военнослужащего Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС.

Российский солдат после возвращения из плена встретился с мирными жителями и рассказал о своем пребывании в полевом госпитале на территории Сумской области. Мужчина поделился, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выжгли ему букву «Z» на правой руке. Травму нанесли чуть выше локтя.

«Зверье какое-то», — отметил Хинштейн, комментируя действия украинских бойцов.

27 июня власти РФ вернули из украинского плена пять жителей Курской области, которых ВСУ схватили во время вторжения в регион в 2024 году. Как сообщил губернатор Курской области, освобожденные граждане заявили, что подвергались пыткам в плену. По словам людей, их содержали в колониях вместе с осужденными по уголовным делам, били и плохо кормили. В целом к россиянам «относились как к скотине», подчеркнул один из вернувшихся курян по имени Роман.

Ранее посол раскрыл, как украинские солдаты пытают военнослужащих ВС РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!