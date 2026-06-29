ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют энергетическую систему Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты», — написал он.

По словам чиновника, специалисты осуществляют оценку повреждений.

Также он отметил, что работы по восстановлению в ночное время затруднены из-за высоких рисков атак. Они начнутся сразу после стабилизации обстановки, уточнил Балицкий.

Утром 28 июня в министерстве обороны РФ заявило, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Несколько дронов ликвидировали в Тульской, Брянской, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Белгородской, Рязанской, Орловской, Курской и Воронежской областях.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.