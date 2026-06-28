Дрон-камикадзе ударил по автобусу под Брянском, пострадала женщина

Под Брянском женщину ранило осколками при ударе дрона по автобусу

При ударе дрона-камикадзе по рейсовому автобусу в селе Петрятинка женщина получила травмы, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Чиновник уточнил, что пострадавшую ранило осколками. Ее госпитализировали, врачи уже оказали ей необходимую помощь.

17 июня украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате удара женщина, сопровождавшая детей, получила несовместимые с жизнью травмы, а несколько подростков и взрослых получили ранения. Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал объяснений от Украины.

Глава государства подчеркнул, что республика намерена самостоятельно установить все обстоятельства атаки и считает это вполне выполнимой задачей. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины в Минске. Однако в Киеве же вскоре после случившегося стали отрицать свою причастность к инциденту.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.