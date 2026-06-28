Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

Дрон-камикадзе ударил по автобусу под Брянском, пострадала женщина

Под Брянском женщину ранило осколками при ударе дрона по автобусу
Евгений Одиноков/РИА Новости

При ударе дрона-камикадзе по рейсовому автобусу в селе Петрятинка женщина получила травмы, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Чиновник уточнил, что пострадавшую ранило осколками. Ее госпитализировали, врачи уже оказали ей необходимую помощь.

17 июня украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате удара женщина, сопровождавшая детей, получила несовместимые с жизнью травмы, а несколько подростков и взрослых получили ранения. Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал объяснений от Украины.

Глава государства подчеркнул, что республика намерена самостоятельно установить все обстоятельства атаки и считает это вполне выполнимой задачей. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины в Минске. Однако в Киеве же вскоре после случившегося стали отрицать свою причастность к инциденту.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему ВСУ стали атаковать поезда и автобусы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!