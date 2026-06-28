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Армия

СМИ узнали, какой высокий пост хочет занять Стармер после отставки

Observer: Стармер заинтересован занять пост генсека НАТО в 2028 году
Isabel Infantes/Reuters

Вынужденно покидающий кресло премьер-министра Великобритании Кир Стармер заинтересован в должности генсека НАТО, которая освободится в 2028 году. Об этом пишет британская газета The Observer.

Автор статьи отмечает, что «ему потребуется устойчивая поддержка правительства, чтобы иметь какой-либо шанс получить этот пост».
При этом в материале подчеркивается, что для получния такой поддержки Стармеру надо будет заключить сделку с преемником и его сторонниками, а это, «к его сожалению, никогда не было его сильной стороной».

Сторонники Стармера подчеркивают, что саммит G7 в начале этого месяца показал, как другие европейские лидеры высоко ценят его, а «его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько близки, что они иногда случайно звонят друг другу», пишет автор статьи.

Сейчас пост генсека НАТО занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Когда его выбирали, в Европе отмечали, что это была крайне «непрозрачная» процедура.

Теоретически решение о том, кто станет генеральным секретарем Североатлантического альянса, основывается на договоренности между всеми странами-членами военного блока, но на практике наибольшее влияние в выборе кандидата имеют США, Франция, Великобритания и Германия.

Ранее Стармер рассказал, чем займется после отставки.

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