Раскрыта причина выбора Марка Рютте на пост генсека НАТО

Генерального секретаря НАТО назначают в итоге США, поэтому выбор Вашингтоном на этот пост премьера Нидерландов Марка Рютте обеспечивает ему кресло главы альянса, считает политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Его кандидатура стала наиболее предпочтительной за проявленную лояльность в Вашингтону, заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Помимо прочего, Рютте – опытный и эффективный политик, хороший оратор и подходит для публичной дипломатии, считает Ткаченко.

«Для Штатов также важно, что Амстердам под руководством Рютте показал высокую лояльность США. Он поддержал антироссийские санкции, активно поставляет оружие и деньги для Украины, а также пополняет бюджет НАТО, – пояснил он. – Кроме того, через порты Нидерландов осуществляется логистика американской военной техники».

Большую роль в выборе Рютте сыграл также проигрыш его партии на недавних парламентских выборах в Нидерландах, считает политолог. Власти США не хотят расставаться с членами трансатлантической команды, поэтому стремятся предоставить им возможность проявить себя на других постах.

Вне зависимости от предпочтений других стран итоговое решение будет за США, убежден эксперт. По его словам, уже были случаи, когда другие страны согласовывали на пост генсека свою кандидатуру, но ставился им другой человек – тот, которого выбрали американские власти.

Напомним, кандидатуру Марка Рютте поддержали более 20 стран – участниц альянса. Возглавить НАТО он может уже в апреле, однако считается, что это решение должны поддержать все остальные страны.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг нашел оправдание для участия альянса в боях на Украине.