Армия Казахстана перейдет в режим высшей боеготовности

Минобороны Казахстана на учениях приведет войска в высшую боевую готовность

В Казахстане с 29 июня по 2 июля пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшую степень боевой готовности. О предстоящих маневрах сообщило министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что все войсковые мероприятия носят учебный характер и проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом.

Однако из-за того, что они пройдут преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонов, предстоит масштабное передвижение техники, предупредили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что отдельные подразделения вооруженных сил совершат марши на полигоны и в учебные центры, поэтому на определенных участках автомобильных дорог возможны временные ограничения движения для гражданского транспорта.

В минобороны Казахстана призвали граждан республики, пользователей соцсетей и представителей СМИ руководствоваться только официальной информацией о предстоящих учениях.

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