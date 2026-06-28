Командир элитной части Армии обороны Израиля пал в бою в Ливане

ЦАХАЛ сообщил о потерях среди своих военных на юге Ливана

В бою на юге Ливана несовместимые с жизнью ранения получил командир взвода элитной бригады «Голани» Армии обороны Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В посте уточняется, что речь идет о капитане Давиде Хазуте, который командовал взводом 12-го батальона подразделения. В этом же бою пострадал еще один военнослужащий, его эвакуировали в госпиталь.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

По словам Каца, подписанное рамочное соглашение с Ливаном об урегулировании конфликта при посредничестве США не предполагает отступления сил ЦАХАЛ из региона, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории страны и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

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