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ЧМ-2026
Армия

Командир элитной части Армии обороны Израиля пал в бою в Ливане

ЦАХАЛ сообщил о потерях среди своих военных на юге Ливана
Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

В бою на юге Ливана несовместимые с жизнью ранения получил командир взвода элитной бригады «Голани» Армии обороны Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В посте уточняется, что речь идет о капитане Давиде Хазуте, который командовал взводом 12-го батальона подразделения. В этом же бою пострадал еще один военнослужащий, его эвакуировали в госпиталь.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

По словам Каца, подписанное рамочное соглашение с Ливаном об урегулировании конфликта при посредничестве США не предполагает отступления сил ЦАХАЛ из региона, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории страны и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

Ранее Нетаньяху рассказал, по кому ударила сделка Израиля и Ливана.

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