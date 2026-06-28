В Минобороны заявили о расширении зоны контроля РФ после взятия Писанцев

Переход населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области под российский контроль существенно нарушил устойчивость обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это дает возможность расширения зоны контроля ВС РФ, сообщило Минобороны России.

«Освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки «Восток» занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области», — сказали в оборонном ведомстве.

В воскресенье, 28 июня, российское оборонное ведомство сообщило, что под контроль ВС РФ перешли еще два населенных пункта — Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Как следует из сводки, российские военнослужащие уничтожили более взвода противника при взятии населенного пункта в Запорожье.

Накануне российские военные взяли под огневой контроль железнодорожную станцию в населенном пункте Коллективная в Донецкой народной республике. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что бойцы ВС РФ зачистили несколько зон Красного Лимана и «большое количество домостроений».

Ранее в Константиновке за сутки освободили более 100 зданий.