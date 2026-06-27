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Российские войска взяли под контроль село в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое
Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере «Макс».

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

25 июня ВС РФ взяли под огневой контроль важные военно‑логистические участки дорог в Харьковской области. По словам заместителя главы военно‑гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, под контролем оказались трасса Р-46 (Харьков — Сумы) и участок трассы М-03 (Киев — Харьков — Должанский).

27 июня российские военные взяли под огневой контроль железнодорожную станцию в населенном пункте Коллективная в Донецкой народной республике. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что бойцы ВС РФ зачистили несколько зон Красного Лимана и «большое количество домостроений».

Ранее в Константиновке за сутки освободили более 100 зданий.

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