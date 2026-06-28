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В Курской области за сутки отразили атаки более 110 беспилотников ВСУ

Хинштейн: в Курской области за сутки уничтожили 117 украинских беспилотников
Inna Varenytsia/Reuters

Более 110 украинских дронов перехватили и уничтожили в Курской области за прошедшие сутки. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал глава региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 9:00 мск 27 июня до 9:00 мск 28 июня сбито 117 вражеских беспилотников различного типа», — говорится в заявлении.

Также, по словам губернатора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 115 раз применили артиллерийские орудия для обстрела отселенных районов.

«Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — добавил Хинштейн.

В результате ударов в селе Малое Солдатское оказалось повреждено зернохранилище. В селе Песчаное было зафиксировано повреждение одного автомобиля, а в селе Макеево — ангара местной агропромышленной фирмы. Кроме того, прилет был в городе Рыльске — там повреждения получила машина.

Губернатор подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

Накануне вечером Хинштейн сообщил, что при атаке беспилотника ВСУ на Рыльск пострадал 66-летний мужчина. У последнего диагностировали минно-взрывную травму и осколочное слепое ранение правого бедра. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, при этом от госпитализации он отказался.

Ранее пятерых жителей Курской области вызволили из украинского плена.

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