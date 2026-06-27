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Общество

Из украинского плена вернули пятерых жителей Курской области

Хинштейн: пять курян возвращаются в Россию из украинского плена

Пятерых жителей Курской области вернули в Россию из украинского плена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, передает правительство области в канале в мессенджере «Макс».

«На белорусской границе их встретила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, сотрудники Комитета региональной безопасности, медики», — сказал глава региона.

Хинштейн добавил, что вернувшиеся куряне попали в плен в 2024 году. В России долгое время не знали об их местонахождении, поскольку Украина не раскрывала данную информацию, уточнил губернатор.

По словам главы региона, в настоящее время неизвестной остается судьба 320 человек. Всего с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области, отметил Хинштейн.

26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье. Лантратова объявила о планах провести новый гуманитарный обмен в скором времени. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее Россия передала Киеву украинцев.

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