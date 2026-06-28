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В России за ночь перехватили и уничтожили более 200 украинских дронов

Минобороны России: силы ПВО ночью уничтожили 213 украинских беспилотников
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили более двух сотен украинских дронов над территорией РФ. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны России.

«В период с 20:00 мск 27 июня до 7:00 мск 28 июня <...> перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Часть целей нейтрализовали в 10 областях, среди которых Калужская, Ростовская, Белгородская, Тамбовская, Орловская, Курская, Брянская, Воронежская, Тульская и Рязанская. Также ПВО отразили атаки в Крыму, столичном регионе и Краснодарском крае. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ликвидировали и над акваториями двух морей — Черного и Азовского.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несколько домов в Славянске-на-Кубани получили повреждения во время ночного налета БПЛА. Кроме того, были повреждены газовая труба и линия электропередачи, на территории местного нефтеперерабатывающего завода начался пожар. Одного человека спасти не удалось.

Ранее музей в Ростовской области приостановил работу после удара украинского БПЛА.

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