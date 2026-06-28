Российские силы ПВО ночью сбили более 70 украинских БПЛА в двух регионах

ТАСС: группировка «Север» за ночь сбила 76 дронов ВСУ под Харьковом и Сумами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки российских войск «Север» за прошедшую ночь сбили более 70 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Сумской и Харьковской областей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в группировке «Север».

«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций <...> за текущую ночь был обнаружен пролет 76 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») ВСУ в Сумской и Харьковской областях», — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, координаты украинских дронов были переданы подразделениям ПВО, выполняющим задачи в районах пролетов БПЛА. В результате они уничтожили все заданные цели.

27 июня пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что дежурные средства ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск перехватили 124 беспилотника ВСУ над территорией страны. Цели были нейтрализованы над акваторией Черного моря, в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть летательных аппаратов сбили над Тульской, Брянской, Рязанской, Липецкой, Курской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Калужской областями.

Ранее Путин потребовал свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.