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Число сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло 24

Собянин: число сбитых БПЛА, летевших на Москву, достигло 24
Bulkin Sergey/Global Look Press

Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Макс».

«Уничтожен один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Таким образом, за субботу на подлете к Москве сбили 24 украинских беспилотника.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

27 июня в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции (АЗС) в Донецке Донецкой народной республики (ДНР) пострадал пенсионер.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате украинских ударов по городе одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, жительница не выжила при атаке украинских войск на Центрально-Городской район.

Ранее российские средства ПВО сбили более 500 беспилотников.

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