В Сумах вновь прогремели взрывы

На Украине сообщили о повторных взрывах в Сумах

Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом пишет издание «Общественное».

Этим же вечером уже поступали сообщения о взрывах в городе. Информации о поврежденных объектах издание не приводит.

На данный момент в Сумской области действует режим воздушной тревоги.

В части Сумской области также звучит сигнал воздушной тревоги.

Накануне на Украине сообщили, что в пригороде Харькова было слышно три взрыва.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее взрыв произошел в Полтаве.