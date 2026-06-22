Военные Израиля ликвидировали на Западном берегу радикалов, «бросавших коктейли Молотова»

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух радикалов на Западном берегу

На Западном берегу реки Иордан ликвидированы два палестинских радикала, которые якобы бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону еврейского поселения Кармей-Цур. Об этом пишет в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там добавили, что радикалы жгли покрышки. Это привело к пожару на территории жилого комплекса. Действия радикалов представляли опасность для людей.

«Солдаты [ЦАХАЛ] открыли огонь, ликвидировав двух террористов и нейтрализовав еще одного», — говорится в пресс-релизе.

В начале этого месяца Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против ответственных за насилие на Западном берегу реки Иордан. Так, в рамках принятых мер Пятая республика запретила министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, четырем лидерам поселенческих организаций и 21 поселенцу въезд на свою территорию.

Ранее Израиль тайно одобрил создание десятков новых поселений на Западном берегу.