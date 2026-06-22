Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Военные Израиля ликвидировали на Западном берегу радикалов, «бросавших коктейли Молотова»

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух радикалов на Западном берегу
Dylan Martinez/Reuters

На Западном берегу реки Иордан ликвидированы два палестинских радикала, которые якобы бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону еврейского поселения Кармей-Цур. Об этом пишет в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там добавили, что радикалы жгли покрышки. Это привело к пожару на территории жилого комплекса. Действия радикалов представляли опасность для людей.

«Солдаты [ЦАХАЛ] открыли огонь, ликвидировав двух террористов и нейтрализовав еще одного», — говорится в пресс-релизе.

В начале этого месяца Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против ответственных за насилие на Западном берегу реки Иордан. Так, в рамках принятых мер Пятая республика запретила министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, четырем лидерам поселенческих организаций и 21 поселенцу въезд на свою территорию.

Ранее Израиль тайно одобрил создание десятков новых поселений на Западном берегу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
22 июня, ровно в 4 утра. 8 фильмов о том, как один день 85 лет назад изменил судьбы миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!