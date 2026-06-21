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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Израиль заявил о ликвидации командира палестинского спецотряда

ЦАХАЛ: в секторе Газа ликвидирован командир палестинского спецотряда «Нухба»
Amir Cohen/Reuters

Израильские военные ликвидировали командира специального отряда радикальной организации «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Речь идет о Заки Юсефе Махмуде Абу Мустафе, который являлся командиром подразделения «Нухба» бригады «Хан-Юнис». 7 октября 2023 года он принимал участие в нападении на кибуц Нир-Оз и похищении израильтянина. В последнее время Абу Мустафа играл значительную роль в восстановлении военного потенциала «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа, что, по мнению Израиля, является нарушением соглашения о прекращении огня.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что Абу Мустафу ликвидировали точным ударом в связи с его недавней деятельностью и непосредственной угрозой, которую он представлял для Израиля.

13 июня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль намерен продолжать удерживать военный контроль над рядом приграничных районов Ливана, Сирии и частью сектора Газа.

Ранее МИД Израиля прокомментировал заявление Лукашенко о ситуации в секторе Газа.

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