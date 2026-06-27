В Минобороны раскрыли подробности совместного патрулирования ВКС России и ВВС КНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».
«Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана», — уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, продолжительность совместного полета самолетов составила около шести часов.
При этом в ходе патрулирования Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая осуществляли истребительное авиационное прикрытие. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями других стран.
Пресс-служба подчеркнула, что самолеты РФ и КНР действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.
До этого агентство «Рёнхап» сообщило, что российские и китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи.
В объединенном комитете начальников штабов республики сообщили: всего в зоне идентификации оказались около 10 воздушных судов. При этом воздушное пространство Кореи не было нарушено. В минобороны страны заявили, что после обнаружения самолетов в воздух подняли истребители.
Ранее Песков высказался об отношениях России и Китая.