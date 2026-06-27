В Минобороны раскрыли подробности совместного патрулирования ВКС России и ВВС КНР

Минобороны: ВКС РФ и ВВС КНР провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

«Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана», — уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, продолжительность совместного полета самолетов составила около шести часов.

При этом в ходе патрулирования Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая осуществляли истребительное авиационное прикрытие. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями других стран.

Пресс-служба подчеркнула, что самолеты РФ и КНР действовали в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

До этого агентство «Рёнхап» сообщило, что российские и китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи.

В объединенном комитете начальников штабов республики сообщили: всего в зоне идентификации оказались около 10 воздушных судов. При этом воздушное пространство Кореи не было нарушено. В минобороны страны заявили, что после обнаружения самолетов в воздух подняли истребители.

Ранее Песков высказался об отношениях России и Китая.