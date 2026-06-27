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Российские бойцы нашли способ противодействия американским дронам «Хорнет»

В Краснодарском крае нашли способы борьбы с американскими дронами «Хорнет»
US DOD

Способы противодействия американским беспилотникам «Хорнет» уже найдены, и методы их применения совершенствуются. Об этом заявил командир гаубичного артиллерийского дивизиона группировки «Южная» с позывным «Порог» в интервью РИА Новости.

По его словам, система многоуровневой защиты артиллерийских установок от FPV-дронов разных типов давно отработана и используется на практике. Офицер отметил, что «Хорнеты» встречаются довольно часто, и хотя вести с ними борьбу непросто, их удается подавлять с помощью средств радиоэлектронной борьбы, при условии своевременного включения оборудования.

Также он добавил, что радиолокационные станции хорошо фиксируют эти аппараты, и информация о них в реальном времени отображается на картах. По словам командира, хотя изначально эти дроны создали много проблем, теперь способы борьбы с ними найдены и продолжают дорабатываться.

Начиная с весны 2026 года в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины начали использовать новый тип беспилотников для атак на объекты в глубине российской территории. Аппараты «Хорнет» отличаются бесшумностью и оснащены искусственным интеллектом, что позволяет им частично самостоятельно находить цели и наносить удары. Особенности этих БПЛА, их технические параметры и потенциальное влияние на ход конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали об использовании ВСУ американских дронов, устойчивых к средствам РЭБ.

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