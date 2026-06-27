В Норвегии осудили программу НАТО по нейтрализации тыловых авиабаз РФ

Дизен: Запад вовлекается в конфликт с РФ из-за конкурса по ликвидации ее авиабаз

Западные лидеры втягивают своих граждан в военный конфликт с Россией, объявляя для частных разработчиков конкурс Airfield Denial Challenge, нацеленный на создание технологий по ликвидации тыловых российских авиабаз. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», — написал эксперт.

24 июня издание War Zone сообщило, что страны-члены НАТО и Украина ищут способы для ликвидации тыловых российских авиабаз. Для этого был объявлен конкурс Airfield Denial Challenge. Частным разработчикам предлагают €250 тыс. за разработку таких технологий.

В командовании трансформации НАТО отметили, что способность России использовать защищенные аэродромы — это серьезная проблема для Украины. Прием заявок на конкурс открыт до 20 июля 2026 года, а презентация проектов пройдет в Польше 3 сентября.

Ранее профессор рассказал о «новом направлении» конфликта на Украине.