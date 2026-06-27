Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Армия

В Норвегии осудили программу НАТО по нейтрализации тыловых авиабаз РФ

Дизен: Запад вовлекается в конфликт с РФ из-за конкурса по ликвидации ее авиабаз
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Западные лидеры втягивают своих граждан в военный конфликт с Россией, объявляя для частных разработчиков конкурс Airfield Denial Challenge, нацеленный на создание технологий по ликвидации тыловых российских авиабаз. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», — написал эксперт.

24 июня издание War Zone сообщило, что страны-члены НАТО и Украина ищут способы для ликвидации тыловых российских авиабаз. Для этого был объявлен конкурс Airfield Denial Challenge. Частным разработчикам предлагают €250 тыс. за разработку таких технологий.

В командовании трансформации НАТО отметили, что способность России использовать защищенные аэродромы — это серьезная проблема для Украины. Прием заявок на конкурс открыт до 20 июля 2026 года, а презентация проектов пройдет в Польше 3 сентября.

Ранее профессор рассказал о «новом направлении» конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!