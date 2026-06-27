Израильский БПЛА атаковал Ливан после подписания сделки о безопасности

Беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по району Набатие на юге Ливана. Об этом пишет израильское издание The Times of Israel со ссылкой на ливанскую национальную информационную службу.

В сообщении подчеркивается, что атака была произведена через день после того, как представители обеих стран подписали рамочное соглашение об урегулировании конфликта при посредничестве США. Документ предусматривает начало частичного вывода сил Армии обороны Израиля с отдельных участков приграничной территории южного Ливана.

Боевые действия между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла» при этом продолжаются, отмечает израильская газета.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ЦАХАЛ не покинет буферную зону на юге Ливана до тех пор, пока будет сохраняться исходящая из этой страны угроза национальной безопасности.

По его словам, речь идет о полном разоружении «Хезболлы». Глава израильского правительства назвал подписанное соглашение ударом по Ирану, который рискует потерять поддержку из Ливана.

Ранее стало известно, что Израиль и Ливан могут подписать меморандум о безопасности.