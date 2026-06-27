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Польша готовится избавиться от своей единственной подлодки, построенной в СССР

Польша подпишет контракт на закупку трех шведских подлодок 29 июня
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Польша заключит «исторический контракт» на закупку трех подлодок у Швеции. Об этом пишет Portal Obronny со ссылкой на заявление вице-премьера и министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в соцсети Х.

По его словам, соглашение будет подписано 29 июня в Гдыне. По нему Польша приобретет три современные подводные лодки типа A26 класса «Блекинге» шведского производства в рамках программы «Орка».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что соглашение и договор будут подписаны правительствами двух стран и судостроительным концерном Saab-Kockums. Они регламентируют поставку подлодок, подготовку экипажей и продажу польских кораблей — в частности, судна типа «Ратовник» — для ВМФ Швеции.

Помимо трех A26, Польша в следующем году получит от Швеции корабль типа A17 — так называемый gap filler для отработки навыков подводников до поставки субмарин в 2030 году.

Подводный флот Польши находится в критическом состоянии: весь он состоит из ОРП «Ожел», построенной в 1985 году в СССР. Она постоянно ломается, но является единственной платформой для подготовки экипажа. После получения A17 и А26 от Швеции польское минобороны сможет снять ее с эксплуатации, отмечает Portal Obronny.

A26 «Блекинге» — субмарины с гибридной дизель-электрической силовой установкой и системой воздухонезависимого двигателя AIP. Они обладают возможностью длительного — до 18–20 суток — подводного хода без всплытия, что усложняет их обнаружение.

Субмарины оснащены Х-образным кормовым рулем, который обеспечивает высокую маневренность на малых скоростях и возможность лечь на дно, а также Multi-Mission Portal — специальным шлюзом для работы на морском дне и защиты критической подводной инфраструктуры (кабелей и трубопроводов).

В экспортных версиях предусмотрены 18 вертикальных пусковых установок для крылатых ракет. Экипаж — от 17 до 26 человек, при необходимости лодка может принять на борт до 35 бойцов сил специальных операций.

Ранее на Западе испугались новой российской подлодки.

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