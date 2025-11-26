На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Единственная польская подводная лодка снова сломалась

Komputerswiat: единственная подводная лодка польских ВМФ Orzeł снова сломалась
Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl/commons.wikimedia.org

Единственная польская подводная лодка Orzeł снова сломалась, сообщает издание Komputerswiat.

«Единственная польская подводная лодка, Orzeł, должна снова пройти ремонт… Почти 40-летняя подлодка сломалась при выходе из порта, и ее миссию пришлось немедленно отменить. Пока неизвестно, когда подлодка сможет вернуться в строй», — говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, в настоящее время польский военно-морской флот находится в плачевном состоянии, так как состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа «Коббен», приобретенной у Швеции.

Капитан польских ВМС Дамиан Пшибыш уточнил, что указанная неисправность уже устранена на верфи Polish Armaments Group в Гдыне, и что корабль пройдет там дальнейший ремонт в соответствии с гарантийным соглашением.

22 ноября в Средиземном море стартовали масштабные учения Neptune Strike девяти стран НАТО, включая Польшу. Как отмечается, основная цель учений — отработка сценариев действий на случай гипотетического конфликта с Российской Федерацией.

Ранее в Польше закрыли ближайший к украинской границе аэродром.

