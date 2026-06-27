Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Армия

Мирный житель погиб в Белгородской области из-за удара украинского БПЛА

В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ погиб мужчина
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Шебекинском округе Белгородской области в результате удара беспилотника украинских войск по предприятию в селе Ржевка погиб мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

«В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сказано в сообщении.

В оперштабе также рассказали, что от детонации на территории загорелись здание и материалы.

До этого сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Волгоград погиб сотрудник предприятия. Губернатор региона Андрей Бочаров выразил соболезнования его близким.

По данным главы региона, в настоящий момент идут поиски еще одного работника. По последним сведениям региональных властей, всего госпитализировано 11 человек. Уточняется, что состояние двоих из них тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.

Ранее дрон ВСУ ударил по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!