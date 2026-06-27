Мирный житель погиб в Белгородской области из-за удара украинского БПЛА

В Шебекинском округе Белгородской области в результате удара беспилотника украинских войск по предприятию в селе Ржевка погиб мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона в официальном Telegram-канале.

«В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотники ударили по производственному предприятию. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сказано в сообщении.

В оперштабе также рассказали, что от детонации на территории загорелись здание и материалы.

До этого сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Волгоград погиб сотрудник предприятия. Губернатор региона Андрей Бочаров выразил соболезнования его близким.

По данным главы региона, в настоящий момент идут поиски еще одного работника. По последним сведениям региональных властей, всего госпитализировано 11 человек. Уточняется, что состояние двоих из них тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.

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