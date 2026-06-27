Работник предприятия погиб в результате атаки ВСУ на Волгоград

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Волгоград погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает пресс-служба областной администрации.

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказал он.

Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются.

По уточненным данным региональных властей, всего госпитализировано 11 человек. Уточняется, что состояние двоих из них тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось о десяти пострадавших в результате удара. Как сообщал ранее Бочаров, силы противовоздушной обороны в течение ночи и утра отражали атаку высокоскоростных воздушных целей, запущенных ВСУ по территории Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе Волгограда повреждены производственные объекты одного из предприятий.

Ранее жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности.