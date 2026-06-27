Ветеран СВО рассказал о женщинах-наемниках из Польши в танковой дивизии ВСУ

Женщины-наемники из Польши служат в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в интервью РИА Новости ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.

Суздалов в прошлом году служил сапером в добровольческом отряде «Барс-2» в составе 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии. В настоящее время он является замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Якутии.

Ветеран поделился, что однажды удалось перехватить обмен информацией между военнослужащими ВСУ.

«Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола», — рассказал Суздалов.

По словам бойца, в его отряде и представитель не могли, что против них будут выступать женщины.

До этого генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что большинство женщин-снайперш в ВСУ пришли из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. В основном это спортсменки, которые уже не способны идти на соревнования. Они подписывают контракт и поступают на службу в ВСУ с целью получить большие деньги.

Ранее стало известно о ликвидации женского отряда украинской армии под Купянском.