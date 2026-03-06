Размер шрифта
Стало известно о ликвидации женского отряда украинской армии под Купянском

SHOT: женский расчет БПЛА ВСУ уничтожен под Купянском
Inna Varenytsia/Reuters

Под Купянском ликвидировали женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

За последние два месяца на передке в рядах ВСУ не выжили 12 девушек, утверждает канал.

«Всем от 22 до 30 лет. Сейчас в украинской армии на фоне нехватки мужчин уже насчитывается около 10% женщин. Их переводят в боевые части из медсестер, также берут и иностранных наемниц. Среди ликвидированных на передовой за последнее время были гражданки Польши», — сказано в посте.

Как уточняется, женщины из отряда были операторами БПЛА и связистками.

Вооруженные силы Украины стали активнее использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков. По сведениям ТАСС, если раньше женщины встречались в рядах ВСУ в основном в качестве медиков, то сейчас их можно увидеть в расчетах FPV-дронов, среди артиллеристов и стрелков. Также были случаи, когда женщины сдавались в плен российским военным.

В конце прошлого года в составе спецбатальона «Шквал» 1-го отдельного штурмового полка ВСУ служили осужденные беременные женщины.

Ранее украинских женщин-операторов БПЛА направили в Харьковскую область.

 
