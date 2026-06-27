ВСУ за сутки 76 раз атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 76 раз, также были перехвачены 92 украинских беспилотника. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

По его информации, под ударом оказались Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

ВСУ три раза атаковали артиллерией, сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, сообщил губернатор. Российские ПВО подавили подавлены 92 вражеских дрона.

В результате атаки в Корочанском округе один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. В том же округе и еще в двух — Ракитянском и Шебекинском — были ранены еще четыре человека, в том числе ребенок.

В ночь на 27 июня российские системы ПВО уничтожили 175 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать 11 регионов РФ.

Ранее ВСУ совершили самую масштабную атаку беспилотниками с начала года.