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Армия

ВСУ за сутки 76 раз атаковали Белгородскую область

Российские ПВО сбили над Белгородской областью 92 украинских БПЛА за сутки
Анатолий Степанов/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 76 раз, также были перехвачены 92 украинских беспилотника. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

По его информации, под ударом оказались Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

ВСУ три раза атаковали артиллерией, сбрасывали взрывные устройства с беспилотников, сообщил губернатор. Российские ПВО подавили подавлены 92 вражеских дрона.

В результате атаки в Корочанском округе один мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. В том же округе и еще в двух — Ракитянском и Шебекинском — были ранены еще четыре человека, в том числе ребенок.

В ночь на 27 июня российские системы ПВО уничтожили 175 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать 11 регионов РФ.

Ранее ВСУ совершили самую масштабную атаку беспилотниками с начала года.

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