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Сумская область Украины обесточена

В Сумской области после ударов БПЛА введен режим аварийных отключений света
Yuri Kravchenko/Shutterstock/FOTODOM

В Сумской области Украины после ударов беспилотников введен режим аварийных отключений света. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы над восстановлением распределения электроэнергии.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками «Герань» и обесточили ряд предприятий в Сумской области, работавших в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп.

До этого сообщалось, что в Сумской области большие потери несут 47-я отдельная механизированная и 71-я отдельная аэромобильная бригады ВСУ.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России ударили авиабомбами по украинским базам и пунктам управления дронами на территории Донецкой народной республики (ДНР), Днепропетровской и Сумской областей.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.

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