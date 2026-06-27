Российские военные создали музей трофейного вооружения и экипировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В подразделении 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» военнослужащими создан импровизированный батальонный музей, в котором собраны трофеи, захваченные в ходе выполнения боевых задач в Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в музее представлены шевроны элитных подразделений противника, сбитые БПЛА, бронежилеты, короба для транспортировки боеприпасов западного производства, шлемы и другое.

В марте этого года российские бойцы показывали на видео трофеи из захваченного бункера ВСУ. Укрепление находилось под Сосновкой Днепропетровской области. Во время атаки украинские военные из 67-й бригады покинули позицию в большой спешке, оставив документы, ноутбуки, планшеты, рации, жесткие диски и множество дронов. Кроме того, при осмотре бункера российские бойцы обнаружили несколько рабочих терминалов системы спутниковой связи Starlink.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.