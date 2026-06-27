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Армия

На северо-востоке Украины прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Уточняется, что в городе произошла серия взрывов, подробности не раскрываются. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

До этого российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили автозаправочные станции (АЗС) в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и фуры в Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы России уничтожили больше 150 украинских АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти говорили, что интенсивность атак будет возрастать.

19 июня стало известно, что российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая Почта» в районе Сум. По данным Минобороны, центр использовался для доставки, хранения и сборки беспилотников и их комплектующих.

Ранее взрыв произошел в Харькове.

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