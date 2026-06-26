Путин запретил депортацию иностранцев, служащих по контракту в ВС России

Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность выдворения из страны или отказа в предоставлении вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. Информация об этом опубликована на портале правовой информации.

Данная норма также распространяется на лиц, завершивших службу и принимавших участие в боевых действиях.

Согласно нововведениям, иностранцам, которые служат или служили в российской армии, запрещено ограничивать въезд, сокращать сроки пребывания, депортировать их или проводить процедуру реадмиссии. Более того, для таких категорий граждан аннулированы любые препятствия, касающиеся оформления разрешений на временное проживание, патентов или ВНЖ. Все подобные решения, принятые государственными органами после 24 февраля 2022 года, официально признаны недействительными и не подлежат исполнению.

Тем не менее закон содержит перечень условий, при которых родственники военнослужащих могут лишиться ВНЖ или не получить его вовсе. В частности, это касается лиц, уличенных в деятельности, угрожающей основам конституционного строя и безопасности страны, а также тех, кто причастен к террористическим или экстремистским актам.

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