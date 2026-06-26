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Армия

Япония утвердила создание военно-космических сил

Nikkei: Япония приняла закон о создании воздушно-космических сил
Kyodo/Reuters

Верхняя палата парламента Японии окончательно одобрила законопроект о формировании воздушно-космических сил самообороны в стране. Об этом пишет Nikkei.

Токио планирует провести частичную реорганизацию существующей авиации до конца марта 2027 года, ранее соответствующую инициативу одобрила нижняя палата.

В рамках данной реформы будет создано специальное командование космических операций, которое возьмет на себя контроль за запусками и эксплуатацией военных космических аппаратов. Кроме того, в новом ведомстве будут введены дополнительные должности заместителей министра по соответствующим вопросам.

Создание этих новых сил направлено на активизацию сотрудничества с США и другими странами в области использования околоземного пространства. Японские офицеры уже прикомандированы к штабу французского военно-космического командования, существуют планы по расширению взаимодействия с НАТО.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнула, что Токио намерен сосредоточиться на укреплении своих возможностей в сфере безопасности и разведки. Она отметила, что власти Японии планируют «усовершенствовать способности страны в области анализа разведывательных данных, предотвращения кризисов и создания системы защиты национальных интересов».

Ранее сообщалось, что японские военные примут участие в крупномасштабных международных учениях.

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