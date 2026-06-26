При атаке украинских дронов на ЛНР пострадали несколько мирных жителей

Пасечник: при атаках БПЛА в ЛНР пострадали четыре человека, еще двое не выжили

В результате атаки украинских дронов на гражданский транспорт в Луганской народной республике пострадали четыре человека, еще двоих спасти не удалось. Об этом рассказал в своем канале в «Максе» глава региона Леонид Пасечник.

«БПЛА противника ударил по сельскохозяйственной технике фермерского хозяйства в Старобельском муниципальном округе и гражданскому грузовому автомобилю в Перевальском муниципальном округе. <...>. Еще один грузовик атакован в Новоайдарском муниципальном округе — ранен 39-летний водитель, ему оказывается медицинская помощь», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования близким тех, кого спасти не удалось.

Помимо этого, в Лисичанске БПЛА нанесли удары по экскаватору, ранен 29-летний водитель, и по двум легковым автомобилям. В итоге пострадали 50-летняя женщина и 53-летний мужчина, им помогают врачи.

До этого Пасечник сообщал, что ВСУ сбросили с дрона взрывоопасные устройства на одном из участков автодороги ЛНР в сторону Ростовской области. По его информации, в это время по трассе двигалось большое количество транспорта, люди ехали на отдых. В результате атаки не выжили два человека.

Ранее в Белгородской области врач пострадала в результате атаки ВСУ.