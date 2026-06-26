Девушка-медик с пулеметом отбила атаку украинских войск и спасла целое подразделение солдат в ходе спецоперации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как уточнил Telegram-канал, ВС России пять суток держали оборону в селе Урожайном в Донецкой народной республике (ДНР).

К шестому дню в подразделении получили ранения 234 человека. Тогда полевой медик с позывным «Солнце» встала за пулемет и продолжила ожесточенное сопротивление наступающим военным ВСУ.

«Она держала оборону, пока не подошло подкрепление и не эвакуировали раненых. В тот день «Солнце» впервые спасла сотни сослуживцев не только медицинской помощью, но и непосредственным участием в боевых действиях», — говорится в публикации.

23 июня военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев высказал мнение, что удары по переправам через Днепр могут свидетельствовать о том, что российские войска приступили к системному воздействию на логистику ВСУ, тем самым изменив подход к ведению боевых действий.

Ранее Путин заявил об освобождении исторических земель в зоне СВО.