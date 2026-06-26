БПЛА атаковали курское приграничье, есть раненые

В приграничье при атаке БПЛА ранены женщины и мужчина. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Чиновник уточнил, что в слободе Белой дрон атаковал продуктовый магазин. При этом 55-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму, множественные слепые осколочные ранения головы, шеи, левого плеча, левой кисти с открытым переломом и перелом левой лопатки. Ее доставят в курскую больницу.
По словам главы региона, в деревне Гирьи 59-летний мужчина был ранен осколками в грудь, плечо, предплечье, живот и правую ногу. Его тоже госпитализируют в Курск.
Прошлой ночью российские регионы подверглись налету 660 украинских беспилотников — крупнейшему с начала года. Силы ПВО (противовоздушной обороны) также сбили почти 50 БПЛА на подлете к Москве. В Тульской области из-за атаки ВСУ пострадала женщина, и было повреждено одно из промышленных предприятий. В Белгородской области в результате ударов дронов не выжил один человек, еще трое получили ранения.
Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.