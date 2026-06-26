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ВСУ на протяжении двух дней подряд атакуют объекты ЗАЭС

ВСУ второй день подряд атакуют объекты Запорожской АЭС, повреждено здания цеха
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские военные на протяжении двух дней атакуют объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате последней атаки произошло повреждение здания цеха электрических сетей, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба станции на платформе «Макс».

«В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции «Радуга», — говорится в заявлении.

Отмечается, что повреждения не критичны, пострадавших нет. В настоящее время специалисты работают над оценкой последствий и планируют провести необходимые восстановительные работы.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что атакованное подразделение входит в структуру Запорожской атомной электростанции», — подчеркнула пресс-служба.

Там отметили, что любые целенаправленные удары по подразделениям ЗАЭС, даже если они находятся вне основного промышленного комплекса, могут создавать дополнительные риски для безопасной эксплуатации крупнейшего ядерного объекта в Европе.

Накануне украинские БПЛА атаковали здание проектно-конструкторского отдела станции. Также повреждения получили несколько машин, принадлежащих работникам ЗАЭС.

Ранее транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ.

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