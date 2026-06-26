ВСУ на протяжении двух дней подряд атакуют объекты ЗАЭС

ВСУ второй день подряд атакуют объекты Запорожской АЭС, повреждено здания цеха

Украинские военные на протяжении двух дней атакуют объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате последней атаки произошло повреждение здания цеха электрических сетей, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба станции на платформе «Макс».

«В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции «Радуга», — говорится в заявлении.

Отмечается, что повреждения не критичны, пострадавших нет. В настоящее время специалисты работают над оценкой последствий и планируют провести необходимые восстановительные работы.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что атакованное подразделение входит в структуру Запорожской атомной электростанции», — подчеркнула пресс-служба.

Там отметили, что любые целенаправленные удары по подразделениям ЗАЭС, даже если они находятся вне основного промышленного комплекса, могут создавать дополнительные риски для безопасной эксплуатации крупнейшего ядерного объекта в Европе.

Накануне украинские БПЛА атаковали здание проектно-конструкторского отдела станции. Также повреждения получили несколько машин, принадлежащих работникам ЗАЭС.

Ранее транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ.