Иран прокомментировал вопрос управления Ормузским проливом

Иран и Оман определяют условия для управления судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявили в министерстве иностранных дел исламской Рреспублики, передает агентство IRNA.

«Ормузский пролив находится в пределах территориальных вод двух прибрежных государств — Ирана и Омана, и то, что было согласовано в пункте 5 меморандума о прекращении войны [с США], будет основой для управления судоходством в этом проливе», — говорится в заявлении.

МИД Ирана раскритиковал совместное заявление США и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) о ситуации в Ормузском проливе. Тегеран подчеркнул, что позиции, изложенные в этом документе, «безответственные и провокационные». В частности, министры заявили о неприемлемости любых попыток обложения судов сборами.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Спустя несколько дней сенат США одобрил резолюцию о прекращении боевых действий против Ирана. Документ требует вывода американских сил из конфликта без нового одобрения законодателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.